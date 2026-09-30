6.683 νέοι αναπληρωτές στα σχολεία

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη σχολική χρονιά 2026-27 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά 6.683 αναπληρωτές προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Ειδική Αγωγή.

Από αυτούς, 6.022 είναι εκπαιδευτικοί και 778 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 2.459 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και 1.579 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 766 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, 971 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και 90 εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων για τα Μουσικά Σχολεία.

Παράλληλα, 15 αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ειδική Αγωγή. Συνολικά 778 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ προσλαμβάνονται σε δομές και υπηρεσίες υποστήριξης μαθητών.

Από αυτούς, 356 θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, 321 στην παράλληλη στήριξη, 68 στα ΚΕΔΑΣΥ και 33 στα ΣΔΕΥ.

Ωστόσο, 68 θέσεις εκπαιδευτικών και 181 θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

Επιπλέον, 25 αναπληρωτές θα ενισχύσουν τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν τη δεύτερη φάση για το σχολικό έτος 2026-27.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.