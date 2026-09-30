Ρομπότ: Τα κάνει όλα και συμφέρει. Σκούπισμα , σφουγγάρισμα και γυάλισμα

Έχει ύψος 1,32 μέτρα και βάρος περίπου 35 κιλά. Κινείται σε σκάλες, χαλιά, πλακάκια και ξύλινα δάπεδα. Θα μπορούσε να είναι αγγελία προσφοράς εργασίας . Είναι τα χαρακτηριστικά ενός Ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο που τα κάνει όλα «λαμπίκο» με 30 δολάρια την ώρα

Το ανθρωποειδές ρομπότ έχει εκπαιδευτεί στο καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας.«Σκεφτήκαμε ποια είναι η δουλειά που κανείς δεν θέλει να κάνει. Και αυτή είναι, για παράδειγμα, να καθαρίζει την τουαλέτα ή να στρώνει το κρεβάτι», δήλωσε η συνιδρύτρια της Tau Robotics, Κορνέλια Βάιντσιερλ.

Με τα χέρια του, που διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα και είδη καθαρισμού, όπως μπουκάλια με σπρέι και ηλεκτρική σκούπα.Στις εργασίες που μπορεί να εκτελέσει περιλαμβάνονται το καθάρισμα επιφανειών, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το σφουγγάρισμα. Με τη βοήθεια τηλεχειριστή μπορεί επίσης να ξεφορτώνει και να γεμίζει το πλυντήριο πιάτων, να στρώνει το κρεβάτι, να αλλάζει σεντόνια, να καθαρίζει την τουαλέτα και να τρίβει την μπανιέρα.