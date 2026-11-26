Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου βρέθηκαν οι φοιτητές του πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι πήραν το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο διαγωνισμό συνθετικής Βιολογίας iGEM Grand Jamboree 2026, με το υπολογιστικό εργαλείο ICHNOS-Vail.

Οι φοιτητές ταξίδεψαν στο Παρίσι και συμμετείχαν στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Foundational Advance Village βασίστηκε στο ερευνητικό έργο «ICHNOS: Trace the Invisible».Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας Συνθετικής Βιολογίας για την καταγραφή και ανίχνευση προηγούμενων συμβάντων κυτταρικού στρες.

Η ομάδα δημιούργησε το υπολογιστικό εργαλειο ICHNOS-Vail, το οποίο αναλύει σήματα φθορισμού, και εκτιμά προηγούμενα συμβάντα κυτταρικού στρες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει νέες δυνατότητες για τη μελέτη της κυτταρικής απόκρισης σε περιβαλλοντικά και βιολογικά ερεθίσματα, με δυνητικές εφαρμογές σε τομείς όπως η Αγροδιατροφή και η Βιοτεχνολογία.

Την ομάδα συνέθεσαν φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά τμήματα του πανεπιστημίου. Όλοι ένωσαν τις γνώσεις τους και την προθυμία τους δημιουργώντας μια καινοτομία που τους έστειλε στην κορυφή!