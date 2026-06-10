Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης

Στην περισυλλογή 41 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.