Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 15ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.