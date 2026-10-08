Αποκαταστάθηκαν οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 166 και 199.

Η επικοινωνία με την Άμεση Δράση στο 100, το ΕΚΑΒ στο 166 και το Πυροσβεστικό Σώμα στο 199 αποκαταστάθηκε, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας που είχαν προκαλέσει τη δυσλειτουργία.

Το τεχνικό πρόβλημα είχε επηρεάσει τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούσαν να επικοινωνήσουν κανονικά με τους συγκεκριμένους αριθμούς.

Η προσωρινή οδηγία για το 112

Νωρίτερα, η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα είχαν ενημερώσει το κοινό για την πιθανή δυσκολία στις κλήσεις προς το 100 και το 199.

Ως εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, οι δύο υπηρεσίες είχαν υποδείξει τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες.

Κανονική λειτουργία για Άμεση Δράση και Πυροσβεστική

Μετά την επίλυση του προβλήματος, οι αριθμοί 100 και 199 επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία. Οι πολίτες μπορούν πλέον να καλούν κανονικά την Άμεση Δράση και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ έχει αποκατασταθεί και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ μέσω του 166.