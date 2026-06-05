Απάτη με δήθεν τροχαίο στο Μουζάκι Καρδίτσας – Συνελήφθη 44χρονη

Ένα ακόμη περιστατικό με απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας, όπου οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 44χρονης ημεδαπής.

Σε βάρος της, καθώς και άγνωστων συνεργών της, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και επικαλούμενος δήθεν τροχαίο ατύχημα συγγενικού της προσώπου, που χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση, την έπεισε να συγκεντρώσει χρυσαφικά και να τα παραδώσει σε γυναίκα συνεργό, η οποία θα τα μετέφερε δήθεν σε γιατρό.

Η ηλικιωμένη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης πριν ολοκληρωθεί η παράδοση και ενημέρωσε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου εντόπισαν και συνέλαβαν τη 44χρονη, η οποία φέρεται να ενεργούσε κατόπιν οδηγιών άγνωστου ατόμου που την καθοδηγούσε.

Στην κατοχή της βρέθηκαν χρυσαφικά και το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από προηγούμενη απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, κατασχέθηκαν το όχημά της και δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται και σε ακόμη τρεις παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, με λεία χρήματα και κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Καρδίτσας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.