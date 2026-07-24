Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα

Με ένα μεγάλο χειροκρότημα, το τελευταίο για τη Μαίρη Λίντα, αποχαιρέτησαν την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της.

Η Μαίρη Λίντα είχε εκφράσει την επιθυμία, να κηδευτεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα,

στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της..