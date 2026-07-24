Ναύπακτος: Παρασύρθηκε με SUP στα ανοικτά
Συναγερμός σήμανε χτες το απόγευμα σε παραλία της Ναυπάκτου όταν νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε στα ανοικτά όσο ήταν πάνω σε ένα SUP. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Καβουρότρυπας.
@messolonghim
σήμερα αυτό το παιδί που ονομάζεται Παύλος Παυλόπουλου έσωσε αυτή την μικρή κοπελίτσα μετά από 2 ώρες προσπαθειών #μεσολογγι #messolonghim #messolonghimtv #messolonghimtv
Την πρωτοβουλία διάσωσης πήρε ο Παύλος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην παραλία και βουτήξε για να διασώσει τη νεαρή. Οι προσπάθειες κράτησαν πολλή ώρα, έως ότου να έρθει η κοπέλα στην ακτή, δύο ώρες μετά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην θάλασσα.
Πηγή βίντεο: Tiktok messolonghim
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