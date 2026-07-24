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Ναύπακτος: Παρασύρθηκε με SUP στα ανοικτά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/07/2026 14:47
Ναύπακτος: Παρασύρθηκε με SUP στα ανοικτά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Nafpaktianews

Συναγερμός σήμανε χτες το απόγευμα σε παραλία της Ναυπάκτου  όταν νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε στα ανοικτά όσο ήταν πάνω σε ένα SUP. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Καβουρότρυπας.

@messolonghim

σήμερα αυτό το παιδί που ονομάζεται Παύλος Παυλόπουλου έσωσε αυτή την μικρή κοπελίτσα μετά από 2 ώρες προσπαθειών #μεσολογγι #messolonghim #messolonghimtv #messolonghimtv

♬ πρωτότυπος ήχος – messolonghim

Την πρωτοβουλία διάσωσης πήρε ο Παύλος Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην παραλία και βουτήξε για να διασώσει τη νεαρή. Οι προσπάθειες κράτησαν πολλή ώρα, έως ότου να έρθει η κοπέλα στην ακτή, δύο ώρες μετά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην θάλασσα.

Πηγή βίντεο: Tiktok messolonghim

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