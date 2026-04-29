Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα ο 89χρονος δράστης- «Ήθελα να κάνω ντόρο και όχι να σκοτώσω»
“Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο, αν ήθελα θα τους πυροβολούσα” δήλωσε ενώπιον του εισαγγελέα ο 89χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα πεντε υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Επί πέντε ώρες οι Αρχές τον αναζητούσαν στην Αθήνα, ωστόσο, είχε καταφέρει και είχε διαφύγει στην Πάτρα και μάλιστα, σκόπευε να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
