Τρία παιδιά διασωληνώθηκαν σε 24 ώρες- Σοβαρός τραυματισμός 12χρονης σε τροχαίο
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 12χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία υπέστη ανακοπή, μετά από τροχαίο που είχε με τον πατέρα της στο δρόμο για το σχολείο.
Ωστόσο, ώρες αγωνίας και για τον 4χρονο που τον δάγκωσε σκύλος στα Χανιά.
Σε κρίσιμη κατάσταση και ένα 5χρονο παιδί το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας σε πισίνα ξενοδοχείου
Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις