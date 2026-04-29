Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 89χρονος

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οδηγήθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε άτομα χτες σε δύο διαδοχικές επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και μετήχθη χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για την χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημα μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων.

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να μεταβεί στο Στρασβούργο, όπως ακούστηκε χτες. «Το σκέφτηκα», είπε, «να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του χτες το βράδυ στο Action24 στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», σχολιάζοντας τα περιστατικά με δράστη έναν 89χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία χαρακτήρισε επικίνδυνα και δυσάρεστα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας», και έκανε λόγο για κενά ασφαλείας στο Πρωτοδικείο και για αποτίμηση των ενεργειών της αστυνομίας στη υπόθεση.

Ειδικότερα ο Υπουργός σημείωσε πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου λέγοντας: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;.. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…».

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Για τον 89χρονο ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει έντονα ψυχολογικά προβλήματα, για τα οποία και είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία και αναρωτήθηκε πώς ξανά απέκτησε όπλο από τη στιγμή που το 2018 του είχε αφαιρεθεί.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του», σημείωσε ο Υπουργός και τόνισε: «Δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια Υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ