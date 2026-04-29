Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του 89χρονου

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 89χρονου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ