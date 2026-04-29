Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του 89χρονου
Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.
Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 89χρονου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:
-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή
-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος
-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο
-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση
-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση
-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων
-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)
-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις