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Νέα τραγωδία με νεαρό μοτοσυκλετιστή

Στην λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/08/2026 14:41

Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, τρεις νεκροί μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο σε Αθήνα και Κρήτη.

Στην Αθηνών Σουνίου 27χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, νοσηλεύεται η φίλη του.

Στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας οδηγός μοτοσικλέτας προσέκρουσε σε πινακίδες.

Θανατηφόρο τροχαίο και στην Κρήτη με αγροτικό το οποίο οδηγούσε 76χρονος να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.

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