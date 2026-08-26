Νέα τραγωδία με νεαρό μοτοσυκλετιστή

Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, τρεις νεκροί μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο σε Αθήνα και Κρήτη.

Στην Αθηνών Σουνίου 27χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, νοσηλεύεται η φίλη του.

Στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας οδηγός μοτοσικλέτας προσέκρουσε σε πινακίδες.

Θανατηφόρο τροχαίο και στην Κρήτη με αγροτικό το οποίο οδηγούσε 76χρονος να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.