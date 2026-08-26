Νέα τραγωδία με νεαρό μοτοσυκλετιστή
Στην λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου
Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, τρεις νεκροί μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο σε Αθήνα και Κρήτη.
Στην Αθηνών Σουνίου 27χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, νοσηλεύεται η φίλη του.
Στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας οδηγός μοτοσικλέτας προσέκρουσε σε πινακίδες.
Θανατηφόρο τροχαίο και στην Κρήτη με αγροτικό το οποίο οδηγούσε 76χρονος να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.
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