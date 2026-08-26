Σαντορίνη: Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ιδιοκτητών καταστημάτων στη Σαντορίνη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικη, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας συνέλαβαν έναν 37χρονο ημεδαπό και έναν 39χρονο αλλοδαπό.

Οι δύο άνδρες, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο νησί ως ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ αντίστοιχα, κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη διάθεση και την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικη, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων.

Η ανήλικη, εξαιτίας της κατανάλωσης του αλκοόλ, παρουσίασε αδιαθεσία και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την παραπομπή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.