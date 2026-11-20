Σοβαρή καταγγελία για περιστατικό στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου κινητοποίησε το Υπουργείο Παιδείας. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με αναφορές για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Με εντολή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, ανέλαβαν τον συντονισμό των ενεργειών.

Καθώς ο διευθυντής του σχολείου απουσίαζε με κανονική άδεια, η υποδιευθύντρια μετέβη στην αστυνομία και κατέθεσε για την υπόθεση. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την υποβολή αναφοράς στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να εξεταστούν όλες οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Στο επίκεντρο η προστασία των μαθητών

Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπεται η παρέμβαση του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να κινήσει κάθε προβλεπόμενη διοικητική και πειθαρχική διαδικασία για το εμπλεκόμενο μέλος του ΕΒΠ.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η τελική αξιολόγηση των καταγγελιών και η διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών ανήκουν αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.