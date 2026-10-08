Αγρίνιο: Ο Μάριος νίκησε στη μάχη για τη ζωή και τώρα κυνηγά τα όνειρά του

Ο Μάριος νίκησε στη μάχη για τη ζωή και τώρα κυνηγά τα όνειρά του

Ο Μάριος νίκησε στη μάχη για τη ζωή και τώρα κυνηγά τα όνειρά του

Πριν από έναν χρόνο έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σήμερα, ο 19χρονος Μάριος από το Αγρίνιο βρίσκεται στα πανεπιστημιακά έδρανα και στο στούντιο ηχογράφησης, κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρά του.

Δύο φωτογραφίες, δύο στιγμές γεμάτες ζωή και μια μητέρα που βλέπει τον γιο της να χαμογελά ξανά, ύστερα από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας που συγκίνησε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Μάριος από το Αγρίνιο, που τον περασμένο Νοέμβριο έδινε μάχη για τη ζωή του και χρειάστηκε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, έχει πλέον επιστρέψει στην καθημερινότητα που τόσο επιθυμούσε.

Ο 19χρονος ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ παράλληλα συνεχίζει να ασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική και το τραγούδι.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν αυτή τη νέα αρχή. Στη μία ο Μάριος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μπροστά από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, και στην άλλη κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σε στούντιο ηχογράφησης.

«Αυτές οι δύο φωτογραφίες δεν χρειάζονται λεζάντα. Χρειάζονται μόνο λίγο χρόνο για να τις κοιτάξεις», γράφει η μητέρα του, που δεν κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή της.

Η ιστορία του Μάριου είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση. Γεννημένος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μέχρι που τον Νοέμβριο του 2025 η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Ιταλία, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος.

Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η μητέρα του μοιράζεται τη χαρά της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες.

«Μην αφήσεις κανέναν να σου βάλει ταβάνι. Μπορεί το δικό σου “αδύνατο” να είναι απλώς η αρχή!!!», γράφει χαρακτηριστικά.

Μέσα από την ανάρτησή της αφήνει και τις αιχμές της για εκείνους που, όπως υποστηρίζει, αμφισβήτησαν τις δυνατότητες του γιου της στη διάρκεια της περσινής περιπέτειάς του.

«Γιατί η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να αποδείξεις σε κάποιον ότι έκανε λάθος, του δίνεις αξία έτσι… Είναι να μην του επιτρέψεις ποτέ να αποφασίσει εκείνος μέχρι πού μπορείς να φτάσεις», καταλήγει.

Για τον Μάριο, που πέρασε τόσους μήνες στα νοσοκομεία, η ζωή έχει πλέον ξανά μαθήματα, μουσική, τραγούδι και σχέδια για το μέλλον. Και για τη μητέρα του, αυτές οι δύο φωτογραφίες είναι η πιο όμορφη ανταμοιβή για όσα πέρασαν μαζί.