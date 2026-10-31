Αεροδιακομιδή 28χρονου στην Κέρκυρα. Δέχθηκε πυροβολισμό μάλλον απο κυνηγό

Ο 28χρονος έχει σοβαρά τραύματα στην καρδιά και στο μάτι του

Ο 28χρονος έχει σοβαρά τραύματα στην καρδιά και στο μάτι του ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Κέρκυρα για την αεροδιακομιδή ενός 28χρονου ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο .

Ο 28χρονος την ώρα που δέχθηκε τον πυροβολισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι αυτή την ώρα η αστυνομία κινούνταν με την μηχανή του κοντά σε δασική περιοχή .

Τότε δέχθηκε τη βολή , μάλλον κατά λάθος από κυνηγό , τον οποίο οι αρχές ακόμη αναζητούν.

Ο 28χρονος έχει σοβαρό τραυματισμό στην καρδιά από τα σκάγια αλλά φέρει και σοβαρό τραύμα στο δεξί μάτι με μεγάλο κίνδυνο να το χάσει.