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Αεροδιακομιδή 28χρονου στην Κέρκυρα. Δέχθηκε πυροβολισμό μάλλον απο κυνηγό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/10/2026 07:27
Αεροδιακομιδή 28χρονου στην Κέρκυρα. Δέχθηκε πυροβολισμό μάλλον απο κυνηγό
Ο 28χρονος έχει σοβαρά τραύματα στην καρδιά και στο μάτι του ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Κέρκυρα για την  αεροδιακομιδή  ενός 28χρονου ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο .

Ο 28χρονος την ώρα που δέχθηκε τον πυροβολισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι αυτή την ώρα η αστυνομία κινούνταν με την μηχανή του κοντά σε δασική περιοχή .

Τότε δέχθηκε τη βολή , μάλλον κατά λάθος από κυνηγό  , τον οποίο οι αρχές ακόμη αναζητούν.

Ο 28χρονος έχει σοβαρό τραυματισμό στην καρδιά από τα σκάγια αλλά φέρει και σοβαρό τραύμα   στο δεξί μάτι με μεγάλο κίνδυνο να το χάσει.

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