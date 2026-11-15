Άγιος Δημήτριος: 18χρονος συνελήφθη για βίαιη αρπαγή αλυσίδας από 53χρονη

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, μετά από ληστεία σε βάρος 53χρονης γυναίκας. Ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα ατόμων που αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας την αλυσίδα από τον λαιμό της γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 18χρονος και οι συνεργοί του κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής, όταν πλησίασαν την 53χρονη αλλοδαπή και της άρπαξαν βίαια το κόσμημα.

Η υπόθεση κινητοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου. Μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους εμπλεκόμενους.

Λίγο αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση αφορά και τους υπόλοιπους δράστες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.