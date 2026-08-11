Αεροδιακομιδή για την 52χρονη στη Σκιάθο

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μία 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία βρέθηκε δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου της Σκιάθου για να παρακολουθήσει και να φωτογραφίσει τις απογειώσεις των αεροσκαφών.

Το ισχυρό ρεύμα αέρα από τους κινητήρες την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.