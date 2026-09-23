Αδέξιος διαρρήκτης στη Ρόδο

«Αν έχεις τύχη, διάβαινε»… λέει μια λαϊκή παροιμία…! Άγιο λοιπόν, είχε ο επίδοξος διαρρήκτης που καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, την Κυριακή 20/9/2026, να προσπαθεί να διαρρήξει κατάστημα με ρούχα στη Ρόδο.

Μετά από αλλεπάλληλα και αδέξια σπρωξίματα, καταφέρνει τελικά να σπάσει και να ρίξει την τζαμαρία και να εισβάλλει στο κατάστημα.

Ωστόσο, ήταν πολύ τυχερός, μιας και ένα μέρος της τζαμαρίας, δεν αποκολλήθηκε από τη θέση του, και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τον νεαρό…

Πηγή βίντεο και φωτό: Facebook- Konstantinos Tirelis