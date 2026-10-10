68χρονη τραυματίστηκε σε πεζοπορία- Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, για τη μεταφορά 68χρονης αλλοδαπής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 68χρονη και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.