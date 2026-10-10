Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Συνελήφθη στην Αττική, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ένας 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Μέχρι με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, ο Οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α. κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ διαβιβάζοντας πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από την ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του 52χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κινητό τηλέφωνο,

– σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή,

– φορητός υπολογιστής (laptop),

– tablet και

– κάρτα μνήμης microSD.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Έτσι, ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.