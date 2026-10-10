Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών και για τροχαίες παραβάσεις

Έξι άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης για παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για τροχαίες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα ξημερώματα έναν 22χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στο κέντρο πόλης να οδηγεί μοτοσικλέτα άνευ κρατικής πινακίδας κυκλοφορίας. Προκειμένου, να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά ακινητοποιήθηκε στην Πλατεία Μετεώρων, όπου σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Επίσης, εντοπίστηκε σε άλλο σημείο, ένας 24χρονος να κατέχει μικροποσότητα κάνναβης, ενώ κατά τη σύλληψή του δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη έναν 43χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατείχε ποσότητα κάνναβης (27,5) γραμμαρίων, ενώ επέδειξε έγγραφο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του που φέρεται να είναι πλαστό.

Τα ξημερώματα ένας 31χρονος αλλοδαπός κατελήφθη, σε περιοχή του κέντρου πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, χθες το μεσημέρι, συνελήφθη ένας 44χρονος καθώς κατελήφθη, στην περιοχή των Διαβατών, να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, ως οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου κι έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Ένας 19χρονος, συνελήφθη να οδηγεί μοτοσικλέτα, στην περιοχή της Καλαμαριάς,, επειδή είχε αφαιρεθεί η πινακίδα κυκλοφορίας, σε προγενέστερο χρόνο, για τροχονομικές παραβάσεις.

Σε βάρος τους σχηματίζονται δικογραφίες και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.