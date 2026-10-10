Πεύκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ένας 15χρονος

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές αφορούσε τη δημιουργία και τη δημοσίευση προσβλητικού περιεχομένου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 15χρονο αποκαλύφθηκε στην Πεύκη, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας για την επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και την ανάρτηση του τροποποιημένου υλικού στο διαδίκτυο.

Η διερεύνηση ξεκίνησε όταν υποβλήθηκε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο ανήλικος φέρεται να πήρε φωτογραφία κοπέλας από το προφίλ της σε κοινωνικό δίκτυο και να την επεξεργάστηκε ψηφιακά.

Η παρέμβαση στην αρχική εικόνα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υλικού με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων.