3η μέρα μάχης στο Ωραιόκαστρο- Συναγερμός για το τοξικό νέφος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά

Για τρίτο 24ωρο συνεχίζει να καίει η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στις αρμόδιες αρχές και το πυκνό τοξικό νέφος.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.