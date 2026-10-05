39 συλλήψεις οδηγών- Oι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Εξόρμηση πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, στο διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα (5/10/2026), σε όλο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής.

Έτσι, διενεργήθηκαν 34.630 έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ, όπου βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη να είναι άνω του 0,60 mg/l.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Επίσης, ακινητοποιήθηκαν 853 οχήματα, και αφαιρέθηκαν 1.158 άδειες ικανότητας, και 350 άδειες κυκλοφορίας.

Πηγή Βίντεο- Φωτό: ΕΛ.ΑΣ.