18 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους της Τροχαίας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής
18 συλλήψεις οδηγών όπου οι 9 είχαν καταναλώσει αλκοόλ είναι το αποτέλεσμα των ελέγχων της Τροχαίας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν -26.740- έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν -228- παραβάσεις και συνελήφθησαν -9- οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -4.687- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν -597- οχήματα, εκ των οποίων -117- μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν -778- άδειες ικανότητας οδήγησης και -204- άδειες κυκλοφορίας.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
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