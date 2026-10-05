17 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί
Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που μαίνεται στο Σουφλί Έβρου από χτες το απόγευμα. Η φωτιά πέρασε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία.
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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 220 πυροσβέστες, με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης, 7ης,21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.
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