LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

17 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2026 13:52
17 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που μαίνεται στο Σουφλί Έβρου από χτες το απόγευμα. Η φωτιά πέρασε στη χώρα μας από τη  Βουλγαρία.

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Έχουν κινητοποιηθεί 220 πυροσβέστες, με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης, 7ης,21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης