LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

16:45
ALPHA NEWS

ΕΛΓΑ: Προκαταβολές 5 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς

για τις πυρκαγιές του 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 14:58
ΕΛΓΑ: Προκαταβολές 5 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Προκαταβολές, συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, καταβάλλει σήμερα ο ΕΛΓΑ, στους δικαιούχους παραγωγούς, για τις ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους, από τις πυρκαγιές του 2024.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση του προγράμματος «Πυρκαγιές 2024», προέρχεται από τους πόρους του υποπρογράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ασφαλιστικού φορέα, τα ποσά έχουν ήδη πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς  των δικαιούχων.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης