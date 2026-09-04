ΕΛΓΑ: Προκαταβολές 5 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς
για τις πυρκαγιές του 2024
Προκαταβολές, συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, καταβάλλει σήμερα ο ΕΛΓΑ, στους δικαιούχους παραγωγούς, για τις ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό κεφάλαιο των καλλιεργειών τους, από τις πυρκαγιές του 2024.
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση του προγράμματος «Πυρκαγιές 2024», προέρχεται από τους πόρους του υποπρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ασφαλιστικού φορέα, τα ποσά έχουν ήδη πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
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