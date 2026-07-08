Χρυσό για την Εφραίμογλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Τραμπολίνο

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Τραμπολίνο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο, στους αγώνες που διεξάγονται στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και χαρίζοντας ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση στην ελληνική γυμναστική.