Χρυσό για την Εφραίμογλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Τραμπολίνο
Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Τραμπολίνο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο, στους αγώνες που διεξάγονται στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας.
Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και χαρίζοντας ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση στην ελληνική γυμναστική.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις