Ο Γιαμπουσελέ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια «ανάσα» από ακόμη μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο του Hoopshype, ο Γκέρσον Γιαμπουσελέ έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για συμβόλαιο τριών ετών.

Όπως αναφέρει ο Σκότο, ο 30χρονος Γάλλος φόργουορντ επιστρέφει στη EuroLeague, όπου αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης.

Ο Γιαμπουσελέ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο NBA, ενώ συνολικά μετρά παρουσία στους Σέλτικς, τους Σίξερς, τους Νικς και τους Μπουλς. Στην τελευταία regular season κατέγραψε 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 67 συμμετοχές με τους Νικς και τους Μπουλς.

Πριν επιστρέψει στο NBA, είχε καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους φόργουορντ της EuroLeague με τις φανέλες της Βιλερμπάν και της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε 124 αγώνες στη διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ενώ σουτάρει με 41,1% πίσω από τα 6,75 μ..

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, ο Γιαμπουσελέ θα συναντήσει στον Παναθηναϊκό τους συμπατριώτες του Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στη γραμμή των ψηλών των «πρασίνων». Αν και μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ, η φυσική του θέση είναι στο «4».

Η ανάρτηση του Μάικλ Σκότο (HoopsHype):

«Ο free agent φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσελέ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριών ετών, σύμφωνα με πηγές του Hoopshype. Ο Γιαμπουσελέ θα είναι ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες σεζόν στο NBA είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Σίξερς, των Μπουλς και των Νικς.»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ