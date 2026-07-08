Ο Κόμπελ έδωσε την πρόκριση στην Ελβετία

Ο μοναδικός αγώνας της φάσης των «16» του Μουντιάλ που κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν ο χρονικά τελευταίος. Με «ήρωα» τον τερματοφύλακα Κόμπελ που απέκρουσε την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες, η Ελβετία νίκησε 4-3 την Κολομβία (κανονική διάρκεια και παράταση 0-0) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης όπου τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Το ματς διεξήχθη στο Βανκούβερ παρουσία 52.000 θεατών και επί 120 λεπτά οι δυο ομάδες δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Μάλλον πρόκειται για το χειρότερο -ποιοτικά- ματς του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα σε δύο ομάδες που αλλοεξουδετερώθηκαν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό. Η Ελβετία κυκλοροφούσε καλύτερα τη μπάλα, όμως οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του παιχνιδιού ανήκαν στην Κολομβία. Στο 21΄ στο φαλτσαριστό σουτ του Πουέρτα ο Κόμπερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να περάσει σχεδόν… ένας ολόκληρος αγώνας για να επέμβει ξανά ο γκολκίπερ της Ντόρτμουντ στην κεφαλιά του Λουκουμί στο 8ο λεπτό της παράτασης (98΄).

Λίγο αργότερα, στο 103΄, η Ελβετία έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της με τον Αμντουνί στην πρώτη επαφή του να εκτελεί από κοντά, αλλά τον Καμίλο Βάργκας να αντιδρά με εξαιρετική απόκρουση. Στο 115΄ από μεγάλο λάθος της ελβετικής άμυνας, ο Κάμπας βρέθηκε σε θέση βολής αλλά σούταρε απελπιστικά άουτ. Έτσι το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι που κύλησε ως εξής:

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

0-1 Κιντέρο

Τζάκα 1-1

Δοκάρι Σάντσες

Αμντούνι 2-1

2-2 Κάμπας

Ακάντζι Άουτ

Απόκρουση Κούτσο

Ίτεν 3-2

3-3 Λουίς Ντίας

Ρ. Βάργκας 4-3

Διαιτητής: Ιβάν Μπαρτόν (Ελ Σαλβαδόρ)

Κίτρινες: Τζάκα, Ζακάρια, Μουχάιμ – Σουάρες, Σάντσες

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ρ. Ροντρίγκες (71΄ Μούχαιμ), Ζακάρια (87΄ Βίντμερ), Φρόιλερ, Τζάκα, Γιασάρι (46΄ Σόου), Ρίντερ (103΄ Αμντούνι), Εμπολό (87΄ Ίτεν), Εντόι (90+2΄ Ρούμπεν Βάργκας)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Καμίλο Βάργκας, Μουνιός, Λουκούμι (119΄λ.τρ. Μίνα), Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χ. Ροντρίγκες (66΄ Κιντέρο), Αρίας (66΄ Κάμπας), Λέρμα (82΄ Ρίος), Ντίας, Σουάρες (82΄ Κούτσο Ερνάντες).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ