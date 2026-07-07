Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει το 34 και φοράει το 7

Νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ αφήνει πίσω του το Νο. 34 στη φανέλα του, με το οποίο συνδέθηκε για 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς και την Εθνική Ελλάδας και πλέον θα αγωνίζεται με το Νο. 7 στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε την επιλογή του για τον νέο αριθμό της φανέλας του, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, όταν ένα βίντεο στο οποίο αναφερόταν στην πιθανότητα να επιλέξει το «7» είχε γίνει viral.

Ο συγκεκριμένος αριθμός ανήκε μέχρι πρότινος στον Ράιαν Κόνγουελ, ωστόσο πλέον θα περάσει στον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος ξεκινά μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η μετακίνησή του στο Μαϊάμι ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 6 Ιουλίου, βάζοντας τέλος σε μια ιστορική πορεία 13 ετών στο Μιλγουόκι. Με τη φανέλα των Μπακς ο Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2021, αναδείχθηκε δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου, κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου ως ο κορυφαίος παίκτης του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Μιλγουόκι Μπακς προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Χιτ επενδύουν πλέον στον «Greek Freak», έχοντας ως στόχο να επιστρέψουν στις κορυφαίες θέσεις του NBA και να διεκδικήσουν το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας μετά το 2013.

Στη συμφωνία της ανταλλαγής περιλαμβάνεται και ο Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ, με το Μαϊάμι να αποκτά δύο παίκτες που είχαν καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου από τους Μπακς το 2021, αλλά και στο NBA Cup του 2024.