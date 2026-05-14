Τένις: Ρεκόρ για τον Σίνερ με 32 σερί νίκες σε Masters

Τον απίστευτο αριθμό των 32 συνεχόμενων νικών σε τουρνουά της σειράς ATP Masters 1000 έφτασε ο Γιανίκ Σίνερ, μετά τη σημερινή επικράτησή του με 6-2, 6-4 επί του Αντρέι Ρούμπλεφ, στα προημιτελικά της Ρώμης.

Ο Ιταλός τενίστας έμεινε πλέον μόνος κάτοχος του σχετικού ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 31 διαδοχικές νίκες που είχε σημειώσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 2011, και συνεχίζει την προσπάθειά του να κατακτήσει το μοναδικό τουρνουά Masters που λείπει από το παλμαρέ του. Και σε αυτή την περίπτωση, το μέτρο σύγκρισης είναι ο «Νόλε», ο μοναδικός ως τώρα που έχει καταφέρει να πάρει το τρόπαιο και στα εννέα «1000άρια» που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ATP.

Ο Σίνερ πέρυσι είχε ηττηθεί στον τελικό της Ρώμης από τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος όμως απουσιάζει φέτος λόγω τραυματισμού, αφήνοντας ανοιχτό το… δρόμο για τον επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης. Στα ημιτελικά, ο Ιταλός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Ρώσου Ντανιίλ Μεντβέντεφ και του Ισπανού Μαρτίν Λανταλούσε, ο οποίος μπήκε στο κυρίως ταμπλό από το… παράθυρο (είχε ηττηθεί στα προκριματικά) και εξέπληξε τους πάντες, φτάνοντας μέχρι την οκτάδα.

Η τελευταία ήττα του Σίνερ σε Masters χρονολογείται στις 5 Οκτωβρίου 2025, όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού από τον αγώνα με τον Ολλανδό Τάλον Γκρίκσπουρ, στον 3ο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης. Έκτοτε, ο 24χρονος τενίστας έχει κατακτήσει διαδοχικά τα «1000άρια» τουρνουά σε Παρίσι (το 2025), Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο και Μαδρίτη.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ