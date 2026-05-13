Τένις- Open Ρώμης: Στα ημιτελικά η Κόκο Γκοφ

Η Κόκο Γκοφ έκανε την ανατροπή και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Open της Ρώμης.

Η Αμερικανίδα και Νο4, της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε δύσκολα της 19χρονης Ρωσίδας (Νο7) Μίρα Αντρέεβα με 4-6, 6-2 και 6-4, μετά από δύο ώρες και είκοσι λεπτά αγώνα.

Στα ημιτελικά του τουρνουά στην ιταλική πρωτεύουσα η 22χρονη πρωταθλήτρια από τη Φλόριντα θα αντιμετωπίσει την εκπληκτική 36χρονη Ρουμάνα, Σοράνα Κιρστέα, η οποία νίκησε και την Γέλενα Οσταπένκο επικρατώντας με 6-1 και 7-6(0).

