Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός

Το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και το Telekom Center Athens θα διεξαχθεί χωρίς τον «οικοδεσπότη» του Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 81-64 από τη Βαλένθια στο Game 5 των πλέι οφ, με τις «νυχτερίδες» να γράφουν στη Roig Arena το 3-2 στη σειρά και να παίρνουν ιστορική πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου στα ημιτελικά (22/4, 21:00) θα αντιμετωπίσουν την «συμπατριώτισσα» τους Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα δύο πρώτα breaks που σημείωσε στη σειρά με τη Βαλένθια και μετρώντας τρεις σερί ήττες (δύο εντός έδρας) από τις «νυχτερίδες» πέταξε το όνειρο της πρόκρισης στον κάδο των απορριμάτων!

Στο ματς της χρονιάς, οι «πράσινοι» ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, δίχως πλάνο και με ξεσπάσματα που δεν ήταν αρκετά για την υπέρβαση. Από το 18΄ όταν βρέθηκε στο -17 (35-18), το «τριφύλλι» κυνηγούσε διαρκώς στο σκορ, αναθάρρεψε στην τρίτη περίοδο με αναπάντεχο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο έχασε διαδοχικά λέι απ και ριμπάουντ, δέχθηκε δύο κολλητά τρίποντα και τα πάντα τελείωσαν!

Με τον Εργκίν Αταμάν να ηττάται για πρώτη φορά στην προπονητική καριέρα του σε Game 5 των πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός μέτρησε απόψε μοναδικούς… διψήφιους τους Τσεντί Όσμαν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 10 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 13 λάθη, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και 10/32 τρίποντα!

Από τη Βαλένθια, έλαμψε ο Μπρανκού Μπαντιό με 20 πόντους, ενώ από 12 σημείωσαν οι Κι και Μοντέρο.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «διαβασμένος» στην άμυνα, έκοψε τα ελεύθερα σουτ και τους αιφνιδιασμούς της Βαλένθια, αλλά η αστοχία του από τα 6,75 (0/7 στο πρώτο δεκάλεπτο) δεν του επέτρεψε να απειλήσει. Οι «πράσινοι» βρήκαν τους πρώτους πόντους τους μετά από πέντε λεπτά αγώνα, μειώνοντας σε 6-2, αλλά οι «νυχτερίδες» είχαν την ψυχραιμία να κρατήσουν αυτή τη διαφορά των τεσσάρων πόντων μέχρι το τέλος της περιόδου, χωρίς να… αγχωθούν (14-10).

Με την εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ναν βρήκε το πρώτο τρίποντο του «τριφυλλιού» και ο Γκραντ ολοκλήρωσε ένα σερί 0-5 για το προσπέρασμα (14-15 στο 12΄). Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ελληνική ομάδα. Η αστοχία επέστρεψε (2/15 τρίποντα), τα λάθη βγήκαν στην επιφάνεια και με την άμυνα να μην είναι πλέον αποτελεσματική η Βαλένθια κυριάρχησε. Ο Μοντέρο από τα 6.75 επανέφερε την τάξη (19-17 στο 13΄) και οι Ισπανοί απάντησαν με επιμέρους σκορ 19-1 για το 35-18 στο 18΄. Ένα σερί 5-0 με εμπνευστή τον Χέιζ-Ντέιβις κράτησε ζωντανό το όνειρο του Παναθηναϊκού, που πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -12 (35-23).

Με ένα γρήγορο σερί 4-0 (39-23) της Βαλένθια άρχισε η τρίτη περίοδος, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την απάντηση. Με τον Χέιζ-Ντέιβις να της κόβει από τα 6,75 τον ρυθμό και τον Τολιόπουλο να εξελίσσεται σε X Factor σε άμυνα, οργάνωση, δημιουργία και εκτέλεση, οι «πράσινοι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά. Με προσωπικό 5-0 σερί του Έλληνα γκραντ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο 43-33 στο 25΄, ενώ με το τρίποντο του Γκραντ η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό (43-36). Ο Χέιζ-Ντέιβις εκτέλεσε και πάλι από τα 6,75 για το -6 (45-39), που έμεινε με το τρίποντο του Τολιόπουλου (48-42 στο 27΄), αλλά η αδράνεια στην «πράσινη» ρακέτα και ο Μπαντιό κράτησαν τη Βαλένθια σε απόσταση, πριν ο Ερνανγκόμεθ στην εκπνοή της περιόδου διαμορφώσει το 56-50.

Με διαδοχικά χαμένα λέι απ και ριμπάουντ άρχισε ο Παναθηναϊκός την τέταρτη περίοδο, πετώντας την ευκαιρία να ρίξει κι άλλο τη διαφορά, ειδικά από το στιγμή που ο Όσμαν μείωσε από τα 6.75 σε 59-53 στο 32΄. Η Βαλένθια κράτησε την ψυχραιμία της και με δύο κολλητά τρίποντα από Τόμπσον και Ντε Λαρέα βρέθηκε στο 36΄ στο +14΄ (69-55) και άρχισε να ονειρεύεται φάιναλ φορ. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός χάθηκε και στην άμυνα και το όνειρο της πρόκρισης έσβησε!

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Γιαβόρ, Νέντοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπάντιο 20 (2), Τέιλορ 9 (1), Ρίβερς 6, Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 9 (2), Κι 12, Μοντέρο 12 (1), Μουρ, Σακό 2, Τόμσον 3 (1), Κόστελο 3 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 10 (2), Χέιζ-Ντέιβις 15 (3), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 9 (1), Λεσόρ 8, Τολιόπουλος 8 (2), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ