Με 24 αθλητές η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17

Με μεγάλες προσδοκίες και ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση αρχίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U17 που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία. Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από 24 παλαιστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν διακρίσεις και να σηκώσουν την ελληνική σημαία μας ψηλά.

Στην Ελληνορωμαϊκή θα αγωνιστούν: Νικολαος Μοτσιος (45 κιλά), Στεφανος Μεμτσας (48 κιλά), Γεωργιος Χονδρονασιος (51 κιλά), Νικολαος Ζινισα (55 κιλά), Παυλος Τσεντιδης (60 κιλά), Διονυσιος Μπουλουτιδης (65 κιλά), Δημητριος Σαραπης (71 κιλά), Στεφανος Κωνσταντινος Βασδεκης (80 κιλά), Πολυκαρπος Κυριακος Σερβετας (92 κιλά), Βασιλειος Μπουντουλης (110 κιλά).

Στην ελευθέρα θα παλέψουν οι: Ιωαννης Κεσιδης (60 κιλά), Αλεξανδρος Σερετιδης (48 κιλά), Θεοδωρος Τσιριποβ (65 κιλά), Κωνσταντινος Μουρτζιλακης (80 κιλά), Δημητριος Λοιζιδης (92 κιλά), Σεργκο Χουτσισβιλι (110 κιλά).

Στη γυναικεία πάλη θα συμμετάσχουν οι: Αικατερινη Κατηφορη (43 κιλά), Ελενη Τρελλη (49 κιλά), Ελενη Γκολλντατσι (53 κιλά), Ελενη Γαβρινιωτη (57 κιλά), Ελενη Ντουνια (61 κιλά), Βασιλικη Καραβανου (65 κιλά), Ευθυμια Χασιωτη (69 κιλά), Αθανασια Μαρκου (73 κιλά).

Το Ευρωπαϊκό θα αρχίσει με το στυλ της ελληνορωμαϊκής, θα ακολουθήσουν οι γυναίκες και θα ολοκληρωθεί με την ελευθέρα. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 10:30 καθε μέρα.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων θα αγωνιστούν πέντε Ελληνες πρωταθλητές.

Πιο συγκεκριμένα στο ΜΑΤ Α ο Στέφανος Μέμτσας θα παλέψει με τον Βούλγαρο Κρουμόβ (1) και ο Βασίλης Μπουντούλης με τον Αρμένιο Αβετισιάν (20).

Στο ΜΑΤ Β θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι τρεις Ελληνες. Ο Νίκος Ζίνισα θα αντιμετωπίσει τον Σουηδό Γιόργκενσεν (32), Ο Στέφανος Βασδέκης τον Πολωνό Τρέντερ (32) και ο Διονύσης Μπουλουτίδης με τον Ρώσο Ντζούεβ (38).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ