Τένις: Πρόωρος αποκλεισμός για Σάκκαρη στο Στρασβούργο

Κακή εμφάνιση και ανάλογο αποτέλεσμα για την Μαρία Σάκκαρη, που με μόλις τέσσερα κερδισμένα γκέιμ δεν ήταν δυνατόν να έχει αξιώσεις για κάτι καλύτερο.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο47 στον κόσμο, ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στο 500άρι τουρνουά του Στρασβούργου με 2-0 σετ (6-3, 6-1) από την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς (Νο49) ύστερα από 77 λεπτά αγώνα και αποκλείστηκε αμέσως.

Κατά συνέπεια, θα πάει στο γαλλικό Όπεν (Roland Garros) έχοντας σημειώσει μόλις μία νίκη στην εφετινή χωμάτινη σεζόν.

Η Σάκκαρη κατέγραψε 58% περασμένα πρώτα σερβίς, κερδίζοντας το 52% των πόντων (16/31) και το 36% στο δεύτερο (8/22), κάτι που εκμεταλλεύτηκε ιδανικά η Στερνς «σπάζοντας» το σερβίς της πέντε φορές σε οκτώ προσπάθειες για μπρέικ.

