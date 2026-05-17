Όγδοη στο Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο

Η αγωνιστική σεζόν της Ελίνας Τζένγκο, άνοιξε την Κυριακή (17/5) στο μίτινγκ του Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,37 μέτρα.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της την εφετινή σεζόν. Πάντως, η Τζένγκο βελτίωσε τη φετινή της επίδοση, που ήταν 58,21 μ. από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων της Κύπρου.

Ο επόμενος αγώνας της θα είναι στο Diamond League της Σιαμέν, στις 23 Μαΐου. Νικήτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Ρένα Οταμπόρ με βολή στα 61,57 μέτρα.

