Ευρωλίγκα: Οι διαιτητές του Final Four

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών που επιλέχθηκαν για να διευθύνουν τους αγώνες του Φάιναλ-4, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η διεύθυνση διαιτησίας του οργανισμού επέλεξε οκτώ διαιτητές, αφήνοντας εκτός τους Μπελόσεβτς, Γιαβόρ και Πουκλ. Στους ημιτελικούς θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση:

«Η διεύθυνση διαιτησίας της EuroLeague επέλεξε τους οκτώ διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου με την παρουσία της Etihad Airways.

Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους διαιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των τριών που διηύθυναν τον περσινό τελικό, αλλά και δύο που θα κάνουν φέτος το ντεμπούτο τους σε Final Four. Πρόκειται για τους Μεντί Ντιφαλά, Λούκα Καρντούμ, Μίλος Κόλενσιτς, Όλεγκς Λάτισεβς, Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περούγκα και Σρέτεν Ράντοβιτς.

Οι οκτώ διαιτητές που επελέγησαν για τη διοργάνωση μετρούν συνολικά 109 σεζόν εμπειρίας στην EuroLeague και έχουν συμμετάσχει σε 55 αγώνες Final Four. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Λοτερμόσερ, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι οποίοι ήταν και μέλη της διαιτητικής ομάδας του τελικού της EuroLeague το 2025 στο Abu Dhabi.

Για τον Λοτερμόσερ αυτό θα είναι το 11ο Final Four της καριέρας του, ενώ για τον Περούγκα το τρίτο και για τον Νέντοβιτς το δεύτερο. Από τους υπόλοιπους έμπειρους διαιτητές, ο Λάτισεβς θα συμμετάσχει στο 12ο Final Four του, ο Ντιφαλά στο έβδομο και ο Ράντοβιτς στο πέμπτο. Οι Καρντούμ και Κόλενσιτς θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε Final Four.

Το Final Four της EuroLeague 2026 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ