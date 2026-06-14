F1-Ο Αλόνσο θα ξεκινήσει από τα πιτς στο GP της Βαρκελώνης

Ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει από τα pitw (pit lane) στο Barcelona-Catalunya Grand Prix (Spanish GP), καθώς η Aston Martin προχώρησε σε αλλαγές εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος της Honda μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, όπως αναφερει η εφημερίδα της Βαρκελώνης mundodeportivo.

Ο Ισπανός πιλότος αντιμετώπισε δυσκολίες στον ρυθμό του κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, τερματίζοντας στην 22η θέση.

Η ομάδα αποφάσισε να θυσιάσει την κανονική θέση εκκίνησης για να προβεί σε στρατηγική αναβάθμιση και αλλαγή εξαρτημάτων.

Εγκαταστάθηκαν νέα στοιχεία στη μονάδα ισχύος, αλλά υπήρξε υπέρβαση του επιτρεπτού όριο των τριών ανά σεζόν, οδηγώντας σε ποινή εκκίνησης από τα pit lane.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ