Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ – Κέρδισε με 89-85  τον ΠΑΟ

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026, κατακτώντας “ back to back” τίτλους στην GBL.

Στον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός «έπιασε» δύο φορές το +20, στο ΣΕΦ. Χωρίς ν’ απειληθεί ουσιαστικά από τους «πράσινους» έφτασε στη νίκη, με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και μπροστά στο φίλαθλο κοινό του που παραληρούσε, σήκωσε το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην Ιστορία του (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026).

Φουρνιέ (22π. με 3/3 τρίποντα και 7 ασίστ), Βεζένκοφ (19π. με 0/5 τρίποντα, αλλά 7/10 δίποντα) και Μιλουτίνοφ (14π., 7ρ.) «υπέγραψαν» την τελευταία… πράξη μιας μαγικής και ιστορικής πορείας φέτος για την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας με 31 νίκες – 2 ήττες, αφού ήταν αήττητος στην κανονική περίοδο, στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έγραψαν στην έδρα του Ολυμπιακού το ιδανικό φινάλε, έχοντας κατακτήσει τη Euroleague, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το Super Cup για τη σεζόν 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Βασίλη Τολιόπουλο στον 5ο τελικό, με 21 πόντους (3/6 τρίποντα) κι ενώ ο Ναν αποβλήθηκε με 5ο φάουλ στο 27ο λεπτό, μετά από τεχνική ποινή όταν υπήρξε… σύρραξη, μετά το 4ο φάουλ του απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Τολιόπουλος έκανε ό,τι μπορούσε και ήταν αυτός που με 5 σερί πόντους είχε οδηγήσει τους «πράσινους» στο -4 (83-79), 1:08’’ πριν τη λήξη, αλλά η προσπάθεια γι’ ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, αφού είπαν «όχι» οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Διψήφιος για τους «πράσινους» ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς (14π.) και Τσεντί Οσμάν (12π. με 3/7 τρίποντα).

Ο Παναθηναϊκός που έδειξε σθεναρή αντίσταση στα δύο ματς στην έδρα του στους τελικούς, έμεινε με το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, σε μία αποτυχημένη σεζόν εν συγκρίσει με το υψηλό μπάτζετ, τα μεγάλα ονόματα και τις ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες των φιλάθλων του.

Xωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (τενοντίτιδα) παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός. Εκτός ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας (αρθροσκόπηση).

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν οι Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ Ντέιβις και Λεσόρ. Σ’ ένα 1ο δεκάλεπτο που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός… τα έσπασαν έξω από τα 6.75 (1/6 οι «ερυθρόλευκοι» και 1/7 οι «πράσινοι»), ο Σάσα Βεζένκοφ με 11 πόντους και ο Εβάν Φουρνιέ με 7 έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός προσπέρασε αρχικά με 9-2 (ο Σορτς πέρασε αντί του Γκραντ για τους φιλοξενούμενους), για να μειώσουν σε 9-6 οι Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις. Όμως, μαζεύοντας τ’ αμυντικά ριμπάουντ, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέβαλαν τον ρυθμό τους ξφεύγοντας και με +9 (17-8), μετά από εντυπωσιακό κάρφωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ από μαγική ασίστ του Εβάν Φουρνιέ. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν με ένα τρίποντο του Οσμάν (17-11) και λύσεις από τον Μήτογλου (20-13) να διατηρηθούν σε απόσταση αναπνοής, αλλά ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με +11 (24-13). Ο Ναν με 2/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (26-17), με τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» να δέχεται τεχνική ποινή επειδή πέταξε την μπάλα στον Βεζένκοφ.

Με τους Ουόκαπ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς μπήκε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός και με τους Σορτς, Γκραντ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου ο Παναθηναϊκός. Ο Τι Τζέι Σορτς σημείωσε 4 γρήγορους πόντους (28-21), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει γρήγορα τον Μιλουτίνοφ στο παρκέ ξανά στη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Σέρβος σέντερ με γκολ φάουλ πήρε το 2ο φάουλ του Μήτογλου (από 2 είχαν και οι Ναν, Οσμάν), για το 31-21. Οσμάν και Ναν δεν θ’ άφηναν τον Ολυμπιακό να αισθανθεί… ασφαλής (33-26). Για ν’ απαντήσει με τρίποντο ο Πίτερς και μετά το άστοχο τρίποντο του Ναν, να κάνει το 38-26 (+12 ο Ολυμπιακός), ο Βεζένκοφ. Λεσόρ και Ουόρντ είχαν από ένα εύστοχο λέι απ (40-28) και ο Τολιόπουλος να μειώσει σε 40-31 για τους «πράσινους». Το 2ο φάουλ του Τάισον Ουόρντ έδωσε την ευκαιρία στον Τολιόπουλο να μειώσει ξανά (42-33) μετά από 2/2 βολές του Τζόσεφ, ενώ ο Φουρνιέ μπήκε αντί του Ουόρντ. Ο Γάλλος ΝΒΑερ, άμα τη επιστροφή του, με «κρύο» αίμα έκανε το 45-33, έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Τολιόπουλος συνέχιζε να σκοράρει για τον Παναθηναϊκό (47-35), καθώς απάντησε σε σουτ του Πίτερς. Τα 22 ριμπάουντ των Πειραιωτών (οι 30 από τους 47 πόντους στο «ζωγραφιστό») έναντι των 12 του Παναθηναϊκού ήταν ο τομέας «κλειδί» της υπεροχής του Ολυμπιακού, καθώς και οι 13 «ερυθρόλευκες» ασίστ έναντι 6 του Παναθηναϊκού.

Με τους Ουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο. Τους Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Μήτογλου και Λεσόρ επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν. Με επιμέρους σκορ 7-2, για το +17 (54-37) μπήκε ο Ολυμπιακός, μετά το ημίχρονο, με σκόρερ κατά σειρά, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Παπανικολάου. Ο τελευταίος, όμως υπέπεσε στο 4ο φάουλ. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δημιουργούσαν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα και ζητούσαν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ… υπάκουσαν για το +20 (59-39). Για ν’ αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, αξιοποιώντας την αστοχία των παικτών του Μπαρτζώκα στο επόμενο διάστημα και με πολυφωνία στην επίθεση, να ρίξει τη διαφορά (61-50), με λύσεις από Σορτς, Οσμάν, Λεσόρ και τρίποντο του Γκραντ. Και στα 3:17΄΄ πριν την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου… υπήρξε σύρραξη, μετά από φάουλ του Ναν (4ο του Αμερικανού) στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πλησίασε πίσω από την μπασκέτα εκεί που βρισκόταν ο Σλούκας και όσοι «πράσινοι» ήταν εκτός δωδεκάδας και τους είπε «πάντα με αγκωνιές ο Ναν κάνει φάουλ». Λίγο πίσω του ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζέριαν Γκραντ απωθούσαν ο ένας τον άλλον, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, να παίρνει τον Τζόουνς μακριά και να τον ηρεμεί. Ναν και Βεζένκοφ συνέχισαν να μιλούν μεταξύ τους σε έντονο ύφος. Για να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή ο Ναν συμπληρώνοντας τα 5 φάουλ (για ν’ αποβληθεί), ενώ με τεχνική ποινή τιμωρήθηκε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού. Από μία τεχνική ποινή σε κάθε πάγκο έδωσαν οι διαιτητές. Για να μειώσει σε 61-52 με 2/2 βολές ο Τολιόπουλος που μπήκε στη θέση του Ναν. Ο Βεζένκοφ πήρε το 3ο φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις (63-52) και ο Τολιόπουλος εν συνεχεία πήρ το 3ο φάουλ του Ουόρντ (63-54). Ο Ουόρντ θα έπαιρνε και το 3ο φάουλ του Οσμάν (65-54), ενώ από τη γραμμή των βολών διαμόρφωσε το 67-54 ο Τζόσεφ. Με τον Μήτογλου ν’ απαντά με τρίποντο για το 67-57. Ο Ουόρντ πήρε το ριμπάουντ από άστοχο τρίποντο του Οσμάν, αλλά αστόχησε ο ίδιος σε τρίποντο. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος με λέι απ έριξε στο -8 τη διαφορά (67-59). Για να επαναφέρει σε διψήφια επίπεδα την τιμή της διαφοράς ο Εβάν Φουρνιέ με λέι απ φτάνοντας τους 17 πόντους (69-59 σκορ στο 30ο λεπτό).

Ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον Ναν πλέον, προσπάθησε ν’ αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση και μείωσε σε 76-67 με τρίποντο του Τσεντί Οσμάν. Ο Μήτογλου σταμάτησε με φάουλ τον Βεζένκοφ, για το 78-67 με 2/2 του Βούλγαρου διεθνή, για να πετύχει νέο τρίποντο ο Οσμάν (78-70), 5:02΄΄ πριν τη λήξη. Και μετά από λάθος του Τζόσεφ, ο Σορτς έφερε τον Παναθηναϊκό στο -6 (78-72), στα 4:40΄΄ πριν τη λήξη. Ο Τζόσεφ θα απαντούσε με τρίποντο (81-72), και ο Βεζένκοφ με fade away το 83-72… και η στέψη του Ολυμπιακού έμοιαζε ήδη πολύ κοντά. Ο Βεζένκοφ έκανε φάουλ στον Χέιζ-Ντέιβις με τον Αμερικανό να είναι αλάνθαστος από τη γραμμή του φάουλ (83-74), με τον Βεζένκοφ ν’ απειλεί μόνος του τον Ολυμπιακό σημειώνοντας τους επόμενους 5 πόντους με λέι απ και τρίποντο αμέσως μετά (83-79), στα 1:08’’ πριν τη λήξη. Ο Φουρνιέ πήρε το 4ο φάουλ του Γκραντ για το 85-79, ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν άστοχος για τρεις, με τον Φουρνιέ να μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ και να παίρνει το 4ο φάουλ του Οσμάν (87-79). Ο Βεζένκοφ υπέπεσε σε φάουλ σε προσπάθεια του Χέιζ-Ντέιβις μέσα στη ρακέτα στα 36,7΄΄ . Ο Αμερικανός είχε 2/2 για το 87-81. Ο Οσμάν έκανε το 5ο φάουλ του στον Μιλουτίνοφ, ο Σερβος διαμόρφωσε το 89-81 στα 17΄΄. Σορτς και Μήτογλου ήταν εύστοχοι για το τελικό 89-85 και τον Ολυμπιακό, με 3-2 να κατακτά το 16ο Πρωτάθλημα Ελλάδας στην Ιστορία του.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Βεζένκοφ 19, Παπανικολάου 4, Ουόρντ 8, Πίτερς 9 (1), Μιλουτίνοφ 14, Τζόσεφ 7 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 22 (3)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 14, Καλαϊτζάκης, Οσμάν 12 (3), Χέιζ-Ντέιβις 6, Γκραντ 3 (1), Ναν 10, Λεσόρ 10, Τολιόπουλος 21 (3), Μήτογλου 9 (1).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ