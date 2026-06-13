Μουντιάλ 2026- Σοκ με πτώμα κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν στην Τιχουάνα

Σοκ στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Ιράν στην Τιχουάνα του Μεξικού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ένα πτώμα βρέθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά από το προπονητικό κέντρο.

Η φρικιαστική ανακάλυψη φέρεται να έγινε στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Estadio Caliente.

Το σώμα, που βρέθηκε μέσα σε ένα γκρι Toyota RAV4 που είχε εγκαταλειφθεί για τρεις ημέρες, σύμφωνα με μάρτυρες, βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Η αστυνομία της Τιχουάνα ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι μια περιπολία ανακάλυψε το όχημα και, μετά από έλεγχο, «βρήκε ένα άτομο τυλιγμένο σε μια μαύρη σακούλα στο πορτμπαγκάζ, με σημάδια βίας».

Το Ιράν θα κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 , εναντίον της Νέας Ζηλανδίας την Τρίτη (16/6) στις 04:00 π.μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ