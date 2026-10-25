Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου

Ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος είχε διεκδικήσει την εκλογή του απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο στις αρχαιρεσίες του 2021, αναλαμβάνει νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, λόγω των κατηγοριών για εμπλοκή του σε «στημένους αγώνες μπάσκετ».

Στο σημερινό έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του τέως πλέον προέδρου της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Λιόλιου περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, ο Άγγελος Παπανικολάου τοποθετήθηκε στον προεδρικό «θώκο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30 για να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021 ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν τρίτος σε ψήφος πίσω από τον πρώτο Βαγγέλη Λιόλιο και τον δεύτερο Παναγιώτη Φασούλα.

Ο Άγγελος Παπανικολάου διετέλεσε μέλος της διοίκησης, στη θέση του ειδικού γραμματέα και κομισάριος της Α2 ανδρών (Elite League).

Στις αρχαιρεσίες της ΕΟΚ το 2025, ο Άγγελος Παπανικολάου ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο που στήριζε ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και είχε εκλεγεί.