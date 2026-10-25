Έκτακτο Δ.Σ. στην ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Την απόφαση ανακοίνωσε επίσημα η ΕΟΚ, επισημαίνοντας ότι βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπουν η αθλητική νομοθεσία και το καταστατικό της.

Η εξέλιξη αυτή, δρομολογήθηκε, μετά την δημόσια ανακοίνωση του Βαγγέλη Λιόλιου, ότι αποχωρεί από την προεδρία της Ομοσπονδίας, αλλά και την απόφασή του, να μην ασχοληθεί πλέον με το συγκεκριμένο άθλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ, αναφέρει τα εξής:

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις για την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό του, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, που αποτελούν αυτή τη στιγμή το αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».