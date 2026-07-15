“Στα κάγκελα” οι Αργεντίνοι πριν τον αγώνα με την Αγγλία

Χαμός στους δρόμους της Ατλάντα με τους πανηγυρισμούς των Αργεντίνων ενόψει του ημιτελικού με την Αγγλία για το Μουντιάλ 2026. Οι δρόμοι της Ατλάντα πλημμύρισαν τα ξημερώματα με πάνω από 10.000 φιλάθλους της Αργεντινής να ξεσηκώνουν ολόκληρη την πόλη σε ένα ξέφρενο πάρτι. Σημαίες με τον Λιονέλ Μέσι, τον Μαραντόνα, στα χρώματα της Αργεντινής ξεπρόβαλλουν σε κάθε πλάνο που κυκλοφορεί στα social media. Συγκίνηση επικρατεί στην ατμόσφαιρα καθώς ίσως ο ημιτελικός ή ο τελικός να είναι τα τελευταία παιχνίδια του Μέσι .