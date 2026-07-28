Και επίσημα στην Γαλλία ο Ζιντάν

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Οι «τρικολόρ» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσημους ανθρώπους του χώρου!

Ο Ζιζού, διαδέχεται τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και θα πρέπει να οδηγήσει ξανά την Γαλλία στις επιτυχίες!

Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους μετά την εξαιρετική πορεία που έκανε με την Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και κατέκτησε τα… πάντα

Αναλυτικά οι τίτλοι που κατέκτησε ο Ζιζού με την Ρεάλ

3 UEFA Champions League: 2016, 2017, 2018 (έγινε ο μοναδικός προπονητής με τρία συνεχόμενα τρόπαια)

2 Πρωταθλήματα Ισπανίας (La Liga): 2017, 2020

2 Super Cup Ευρώπης (UEFA Super Cup): 2016, 2017

2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων FIFA: 2016, 2017

2 Super Cup Ισπανίας (Supercopa de España): 2017, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ