Μια “ανάσα” από τη Χαλ ο Μουζακίτης

“Σεισμό” προκάλεσε η είδηση για την μετακίνηση του Χρήστου Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Μουζακίτης θα μεταβεί άμεσα στην Αγγλία για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, με το ύψος της μεταγραφής του να αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο Έλληνας διεθνής αφού αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην πρωινή προπόνηση, έμεινε εκτός αποστολής για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΛ, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.