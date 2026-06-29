Ντύθηκαν στα “Χρυσά” οι Παίδες

Η ομάδα Παίδων του Ολυμπιακού κέρδισε στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στη Φλώρινα την ακαδημία ΔΕΚΑ με 84-74 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Σύσσωμη η ομάδα του Ολυμπιακού αφιέρωσε τον τίτλο στην Κανέλλα Χρυσονίδου που έφυγε από κοντά μας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

MVP του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Θανάσης Σπανούλης, ενώ στον μεγάλο τελικό η ομάδα των Παντελάκη – Τζαγισβίλι είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Παναγιώτη Χαρερά που ολοκλήρωσε τον τελικό με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα και πήρε την άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στην 1η αγωνιστική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Μέλη της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά αναδείχθηκαν από πλευράς Ολυμπιακού οι Σπανούλης και Χριστοδούλου.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η ομάδα της ΔΕΚΑ έβγαλε περισσότερη ένταση. Με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και post παιχνίδι προηγήθηκε με +11 (5-16) στο 3’. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν σε υψηλούς ρυθμούς και με διαδοχικά εύστοχα ντράιβ διατήρησαν ένα σημαντικό προβάδισμα +9 (11-20) στα μισά της πρώτης περιδου. Οι ερυθρόλευκοι αύξησαν την πίεση πάνω στην μπάλα και βρίσκοντας ανοικτούς διαδρόμους στην άμυνα των τυπικά γηπεδούχων ισοφάρισαν σε 20-20 στο 8’. Ο Ολυμπιακός με ένα καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ και ένα buzzer beater έκλεισε την περίοδο στο +6 (20-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά και με τρία διαδοχικά τρίποντα προηγήθηκε με +7 (34-41). Η ΔΕΚΑ αντέδρασε άμεσα και με πιεστική άμυνα και καλύτερο έλεγχο στον τομέα των ριμπάουντ έφερε το παιχνίδι στα ίσια (38-38) στο 16’. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια με τους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με προβάδισμα βραχείας κεφαλής (46-44).

Στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου οι τυπικά γηπεδούχοι διατήρησαν τα ηνία στο παιχνίδι με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και εύστοχα σουτ από μέση απόσταση (57-55) στο 25’. Οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν σταδιακά την πίεση τους στην άμυνα και εκμεταλλευόμενοι την ικανότητα τους στο ανοικτό γήπεδο προσπέρασαν με +13 (55-68) στο τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης οι Πειραιώτες επέβαλλαν εντελώς τον ρυθμό τους. Με αποτελεσματικό παιχνίδι στο transition και συνεχόμενη πίεση στα επιθετικά ατού των αντιπάλων εκτόξευσαν την διαφορά στο +15 (66-81) στο 35’. Ο Ολυμπιακός είχε πια εικόνα νικητή. Έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση σε άμυνα και επίθεση φτάνοντας στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με 84-74.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 46-44, 55-68, 74-84.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 9 (2), Γκάγκας 4, Σπανός 31, Σεκερτζής, Κρινάκης 2, Κοτζιαγκιαουρίδης, Πανταζόπουλος 2, Καραμεσίνης 2, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 8 (1), Βενιέρης 2, Παπαλύρας 16 (4).

Ολυμπιακός (Παντελάκης – Τζαγισβίλι): Χαρεράς 20 (2), Κωνσταντίνου 1, Αλεξανδράτος Αγγ. 4, Σπανούλης 15 (1), Χριστοδούλου 17 (1), Κωστάκης, Αλεξανδράτος Αγγ. 18 (2), Μπασουκέας, Πεππές 4, Γεωργουλάκος 3 (1), Νάστας 2, Ευσταθιάδης.

Η τελική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων